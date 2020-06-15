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Директора редакции газеты "Новая Кондопога" в Карелии уволили

Новости. Общество
10:33, 16 Июня 2020
фото: © Официальная группа газеты "Новая Кондопога"
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Сергей Знаменский был уволен с должности по требованию прокуратуры Кондопожского района.

В феврале 2020 года распоряжением администрации Кондопожского муниципального района Сергей Знаменский был назначен директором редакции газеты "Новая Кондопога".

На момент заключения трудового договора он являлся учредителем и директором ряда коммерческих организаций, что  может противоречить добросовестному осуществлению полномочий – из-за возможности действовать в чужих интересах.

После обращений граждан, а также информации, опубликованной в СМИ, прокуратура обязала местные власти уволить Знаменского.

Напомним, в апреле 2019 года с этой же должности была уволена известный журналист Юлия Шевчук. Основной причиной расторжения трудового договора стала экономическая ситуация на предприятии – снижение доходов газеты и ее тиража.

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