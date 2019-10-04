Экс-директора стадиона "Спартак" в Петрозаводске будут судить за взятки и хищение полутора миллионов рублей

Бывший руководитель автономного учреждения обвиняется в коррупционных преступлениях, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Петрозаводска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя стадиона "Спартак" в Петрозаводске.

По версии следствия, обвиняемая получила взятку на общую сумму 60 тысяч рублей за оказание содействия в заключении с данной организацией договора о поставке оборудования.

Также обвиняемой инкриминируется хищение путем присвоения и растраты более одного миллиона рублей под видом начисления премиальных и поощрительных выплат сотрудникам учреждения, а также хищение денег учреждения путем присвоения и растраты на общую сумму более 450 тысяч рублей.

Уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.