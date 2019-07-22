Директора управляющей компании в районе Карелии суд отправил на обязательные работы

В Питкярантском районе директора управляющей компании отправили на обязательные работы за уклонение от уплаты штрафа, сообщили в УФССП Карелии.

В отдел судебных приставов по Питкярантскому району поступил на исполнение документ, в котором указывалось, что директор управляющей компании нарушила законодательство в части осуществления предпринимательской деятельности в сфере управления жилыми домами на основании договоров управления многоквартирными домами и по решению суда была оштрафована на 25 тысяч рублей. Постановление суда вступило в законную силу 26 января 2019 года. Директор должна была уплатить штраф в течение 60 дней, но без уважительных причин этого не сделала.

Таким образом, своим бездействием должница совершила еще одно административное правонарушение. Мировым судом Питкярантского района ей было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов, которое она исполнила.

По окончании обязательных работ должница оплатила административный штраф — 25 тысяч рублей и исполнительский сбор на сумму в 1750 рублей.