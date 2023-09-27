Директорам музыкальных школ в Петрозаводске вручили подарки от Игоря Бутмана

Торжественное мероприятие состоялось в карельской филармонии 25 сентября.

В Карельской филармонии 25 сентября директорам шести музыкальных учебных заведений Петрозаводска вручили книги «Джаз 100: столетие российской джазовой сцены 1922–2022» и сборники нот российских джазовых композиторов, рассказали в пресс-службе филармонии.

Автором книги стал главный редактор «Джаз.Ру», преподаватель «Академия джаза» Кирилл Мошков, а заказчиком издания выступил Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана, отметили в источнике.

Вышедший в этом году в санкт-петербургском издательстве «Летопись» том объемом 600 страниц уже поступил в библиотеки и музыкальные учебные заведения многих регионов России. Карелия не стала исключением: в конце августа республиканская филармония получила посылку с десятью фолиантами.

Представители Петрозаводского музыкального колледжа им. Раутио, Детской музыкальной школы им. Синисало, Детской школы искусств им. Балакирева, Специализированной школы искусств, Детской музыкальной школы им. Свиридова, а также Детской хоровой школы в торжественной обстановке получили книги. Кроме того, ранее такую же книгу получила в подарок Детская музыкальная школа им. Вавилова в Костомукше.

После вручения подарков состоялся джазовый концерт Feelin’s & Savoldelli.