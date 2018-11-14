Директору "Карелавтотранса" сказали, что он уволен

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Вместо Андрея Хабибулина государственное предприятие "Карелавтотранс" возглавил Игорь Опуховский.
В ГУП РК "Карелавтотранс" накануне сменился директор. Пришедшему на работу Андрею Хабибулину сообщили, что он на предприятии больше не работает.
Новым директором стал Игорь Опуховский, который ранее уже возглавлял "Карелавтотранс". Это было в 2013 году.
По нашей информации, автоперевозчики недовольны сменой руководства, так как Андрей Хабибулин зарекомендовал себя с хорошей стороны. О нем отзываются, как о грамотном профессионале и управленце.
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