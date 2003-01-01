Директору Национального музея Михаилу Гольденбергу присвоено звание «Почетный доктор» ПетрГУ

Аналогичное звание было присвоено главному научному сотруднику лаборатории экологической биохимии Института биологии КарНЦ РАН, академику РАН Нине Немовой, и форелеводу Николаю Федоренко.
Награду Михаилу Гольденбергу, Нине Немовой и Николаю Федоренко вручили 23 сентября на Торжественном заседании Ученого совета и приглашенных гостей, которое было посвящено 85-летию университета.
Как ранее нашему изданию сообщали в ПетрГУ, звание «Почетный доктор» присваивается за заслуги не только в науке, но также в бизнесе, политике и общественной деятельности. Его присуждают за значительный вклад в развитие науки, образования и международного сотрудничества, а также за поддержку университетских программ. Ранее почетными доктора нашего университета стали поэт Евгений Евтушенко, экс-глава Карелии Сергей Катанандов, депутат Госдумы Валентина Пивненко, председатель Верховного суда Карелии Борис Таратунин, руководители крупных предприятий и госструктур (полный перечень почетных докторов ЗДЕСЬ).
Недавно мы рассказывали, почему звание «Почетный доктор» было присвоено форелеводу Николаю Федоренко.