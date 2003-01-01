Дискуссия о сохранении мозаики в Карелии пройдет в городе Сортавала

В городе Сортавала откроется выставка, посвященная сохранению мозаичного панно в Питкяранте. Но во время дискуссии обсудят и другие карельские мозаики.

Сегодня, в Социально-культурном молодёжном центре Сортавала откроется выставка «Внутри мозаики». Она передвижная, была создана в Питкяранте общественницами, которые пытаются сохранить советское панно, посвященное эпосу Калевала.

— Это не просто событие, а настоящий прорыв в сохранении культурного наследия Карелии — организаторы покажут все мозаичные панно региона, которые нуждаются в нашей защите. Мероприятие пройдёт в формате дискуссии. В ней примут участие эксперты федерального уровня: представители фонда «Внимание», которые поделятся опытом сохранения архитектурного наследия, и профессиональный мозаичиста из Академии Штиглица, который расскажет о перспективах развития этого искусства.

Вход на мероприятие свободный для всех желающих. Организаторы приглашают жителей и гостей города стать частью важного разговора о сохранении уникального искусства Карелии для будущих поколений. Можно будет задать вопросы и узнать о работе по спасению мозаик Карелии и России в целом, об их нынешнем состоянии, о прошлом и будущем нашей монументальной культуры.

Напомним, общественницы Наталья Кузьмина и Наталья Анищенко занимаются спасением мозаичного панно в Питкяранте. Местные власти хотели после ремонта Дома культуры убрать мозаику и нанести на стену мурал. Но жители решили встать на ее защиту. Панно уникально по тематике. Обычно в то время традиционными темами были политико-идеологические сюжеты — Великая Октябрьская революция, Ленин, подвиг труда и т. п. А питкярантская мозаика создана по мотивам карело-финского эпоса «Калевала», что делает ее уникальной.

Девушки проделали огромную работу. Выяснили историю панно, нашли экспертов, которые оценили его состояние, привлегли благотворительный фонд «Внимание», который помог собрать деньги на первый этап реконструкции — фотограмметрию. Всего, по предварительным подсчетам, реконструкция может стоить от 10 до 20 миллионов рублей. Защитники панно создали АНО, чтобы писать заявки на гранты, обращаться к инвесторам и обычным жителям за финансовой помощью. Так сбор средств они уже объявили. Напомним, Минкультуры России отказало в выделении денег на реставрацию. Аргументация — ни панно, ни сам Дом культуры в Питкяранте объектами культурного наследия не являются.

Сейчас идет сбор денег на 2 этап — обследование стены, на которой располагается мозаика. Стоимость работ — 272 тысячи рублей. Обследовать будут и саму кирпичную стену, а также фундамент и покрытие (кровлю).