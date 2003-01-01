Реклама на сайте
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
Расследование
Большой куш: как забрать миллионы у пенсионерок в Петрозаводске и остаться на свободе
04 сентября, 15:45 Статьи
Тема недели
Испытание огнем: как в Карелии справляются с лесными пожарами
04 сентября, 12:00 Статьи
Новости

Минобрнауки: Вузы узнают число платных мест в ноябре

15:00

Российская вакцина от рака готова к применению

13:50

Дискуссия о сохранении мозаики в Карелии пройдет в городе Сортавала

13:10

В Карелии сократилось число дистанционных мошенничеств

12:30

Автомобиль вылетел в кювет на севере Карелии

12:00

Конфликт в ресторане «Ели-Пели» дошел до суда

11:30

«Просто в шоке»: мужчина вез ребенка на электросамокате прямо по дороге в Петрозаводске

10:45

Стало известно, когда заработает парковка у вокзала в Петрозаводске

10:00

В Минздраве Карелии рассказали, как восполнить дефицит железа и ферритина

09:30

Массовая авария произошла к югу от Петрозаводска

09:00

Город в Карелии вошел в топ популярнейших мест для отдыха осенью

08:30

Схему движения изменили на двух опасных перекрестках в Петрозаводске

08:00

Перечислены сайты, которые будут работать при ограничении интернета

07:30

Врач развеяла популярный миф о влиянии энергетиков на концентрацию

00:10

Продолжительная магнитная буря начнется на Земле 6 сентября

22:50

Певец Александр Малинин снова приезжает в Петрозаводск

22:00

Семье погибшего на СВО жителя Карелии передали высокие государственные награды

21:00

18 грибников спасли за сезон сотрудники поисковой службы в Карелии

20:30

Жительнице Петрозаводска Октябрине Леоновой исполнился 101 год

20:00

Администрацию Медвежьегорского района Карелии обязали установить освещение на дороге

19:30

Госавтоинспекция выявила нарушения правил перевозки детей в Петрозаводске

19:00

Торговые сети раскритиковали законопроект об ограничении продажи алкоголя в Карелии

18:30

В Минздраве опровергли информацию о закрытии инфекционного отделения в Лоухской ЦРБ

18:00

В российский прокат вышел психологический триллер «Вниз» с Егором Кридом

17:25

В Петрозаводске подвели итоги IX межрегионального конкурса профессионального мастерства «Дока»

17:20

Тепло и без осадков: чем порадует карельская погода 6 сентября

17:00

Инженеры из ПетрГУ разработали систему отслеживания сбоев промышленного оборудования

16:40

Актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Домодедово

16:20

Как сделать цифровую жизнь школьника безопасной

16:12

Шесть маршрутов, в планах еще два - троллейбусники в день рождения рассказали о ближайших задачах предприятия

16:00

Выборы в отдаленном поселке на севере Карелии могут преподнести сюрприз

15:15

Ранее судимый петрозаводчанин избил полицейского за просьбу прекратить преследование подростка

15:00

Площадку для выгула собак обустроили в новом районе «Talojarvi. Город у воды»

14:45

Более 36% юных жителей Карелии негативно оценивают ситуацию на региональном рынке труда

14:30

Банк России при принятии решения о снижении ключевой ставки учтет мнение карельских предприятий

14:10

Законы для людей: В Карелии учитель получил бесплатный участок и построил дом

14:05

На главную площадь в Кондопоге вернули поврежденный вандалами арт-объект

13:50

В Карелии с вечера 5 сентября объявлен желтый уровень погодной опасности

13:30

Погоня за пьяным подростком по ночному Петрозаводску завершилась четырьмя прицельными выстрелами

13:10

Аврора, Космос: названы самые редкие имена новорожденных в Петрозаводске

12:50

Спасатели нашли заблудившегося под Петрозаводском грибника

12:30

Власти Карелии обещают достроить брошенный подрядчиком жилой дом в Лахденпохье

12:10

Супруги из Петрозаводска получили медаль «За любовь и верность»

11:50

Щебень, тренажеры, пожарные роботы - возможности для сотрудничества обсудили на встрече глава Карелии и мэр Москвы.

11:30

В Петрозаводске на автовокзале установили первый терминал для продажи билетов

11:10

Карельская фигуристка вошла в число сильнейших на международных соревнованиях

10:55

Стало известно, куда отправится белое пианино после закрытия сезона на набережной

10:40

В Карелии скончался заслуженный эколог Александр Ширлин

10:20

Билайн установил новые базовые станции в густонаселенном районе Петрозаводска

10:00

20-летняя девушка получила травмы в аварии в Петрозаводске

09:50

Две жительницы Петрозаводска поверили обещаниям легкого заработка и остались без денег

09:30

Два новых ФАПа и амбулаторию построят в Пудожском районе Карелии

09:00

Самое долгое за три года лунное затмение смогут увидеть жители России 7 сентября

08:40

С 1 сентября изменились правила оформления протоколов общих собраний жильцов многоквартирных домов

08:20

«Привязали к дереву и замотали морду верёвкой»: в Карелии ищут дом спасённой из рук живодёров собаке

08:00

В Роспотребнадзоре оценили риски завоза чумы в Россию

07:40

Петрозаводчан приглашают на вернисаж выставки, посвящённой Александру Пушкину

07:20

В Водлозерском парке нашли два новых гнезда краснокнижных орланов

07:00

На улицы Петрозаводска выйдут новые ломовозы с манипуляторами

06:40

Россиянин победил медведя в рукопашной схватке в тайге

00:10
Дискуссия о сохранении мозаики в Карелии пройдет в городе Сортавала
Сегодня 13:10 Культура
В городе Сортавала откроется выставка, посвященная сохранению мозаичного панно в Питкяранте. Но во время дискуссии обсудят и другие карельские мозаики.

фото: © Сохраним панно «Калевала» в городе Питкяранта / VK

Сегодня, в Социально-культурном молодёжном центре Сортавала откроется выставка «Внутри мозаики». Она передвижная, была создана в Питкяранте общественницами, которые пытаются сохранить советское панно, посвященное эпосу Калевала.

— Это не просто событие, а настоящий прорыв в сохранении культурного наследия Карелии — организаторы покажут все мозаичные панно региона, которые нуждаются в нашей защите. Мероприятие пройдёт в формате дискуссии. В ней примут участие эксперты федерального уровня: представители фонда «Внимание», которые поделятся опытом сохранения архитектурного наследия, и профессиональный мозаичиста из Академии Штиглица, который расскажет о перспективах развития этого искусства.

Вход на мероприятие свободный для всех желающих. Организаторы приглашают жителей и гостей города стать частью важного разговора о сохранении уникального искусства Карелии для будущих поколений. Можно будет задать вопросы и узнать о работе по спасению мозаик Карелии и России в целом, об их нынешнем состоянии, о прошлом и будущем нашей монументальной культуры.

Напомним, общественницы Наталья Кузьмина и Наталья Анищенко занимаются спасением мозаичного панно в Питкяранте. Местные власти хотели после ремонта Дома культуры убрать мозаику и нанести на стену мурал. Но жители решили встать на ее защиту. Панно уникально по тематике. Обычно в то время традиционными темами были политико-идеологические сюжеты — Великая Октябрьская революция, Ленин, подвиг труда и т. п. А питкярантская мозаика создана по мотивам карело-финского эпоса «Калевала», что делает ее уникальной.

Девушки проделали огромную работу. Выяснили историю панно, нашли экспертов, которые оценили его состояние, привлегли благотворительный фонд «Внимание», который помог собрать деньги на первый этап реконструкции — фотограмметрию.  Всего, по предварительным подсчетам, реконструкция может стоить от 10 до 20 миллионов рублей. Защитники панно создали АНО, чтобы писать заявки на гранты, обращаться к инвесторам и обычным жителям за финансовой помощью. Так сбор средств они уже объявили. Напомним, Минкультуры России отказало в выделении денег на реставрацию. Аргументация — ни панно, ни сам Дом культуры в Питкяранте объектами культурного наследия не являются.

Сейчас идет сбор денег на 2 этап — обследование стены, на которой располагается мозаика. Стоимость работ — 272 тысячи рублей. Обследовать будут и саму кирпичную стену, а также фундамент и покрытие (кровлю).

Вертолет санавиации спас 187 пациентов в Карелии

С начала года вертолет санитарной авиации выполнил 124 полета и эвакуировал 187 пациентов из разных районов Карелии. Среди спасенных — 22 ребенка, в том числе семеро младенцев в возрасте до года.

