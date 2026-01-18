Диспансеризация 2026: какие исследования добавлены в обязательный список

Скрининг на гепатит С стал обязательным. Какие еще изменения вступили в силу в новом году?

В 2026-м обновили правила диспансеризации, пишет РИА Новости. Напомним, право на бесплатное обследование имеют все совершеннолетние граждане России с полисом ОМС, даже при отсутствии жалоб.

Диспансеризация включает обязательные исследования: измерение роста, веса, давления, анализы крови на глюкозу и холестерин, сдача анализа мочи, ЭКГ (при первом визите, затем с 35 лет ежегодно), флюорография раз в два года. Дополнительно назначают: с 40 лет — исследование кала на скрытую кровь (каждые два года); в 45 лет — гастроскопию;

женщинам — осмотр гинеколога, цитологию мазка раз в три года с 18 до 64 лет, маммографию с 40 лет (каждые два года); мужчинам — анализ на ПСА в 45, 50, 55, 60, 64 года.

С этого года обязательным стал скрининг на гепатит С. Пациентам старше 25 лет теперь назначают анализ на вирусные гепатиты (раз в десять лет). Это помогает выявить заболевание до развития цирроза печени. Обязательным стал репродуктивный чек-ап для тех, кому от 18 до 49. Это комплексное обследование мужского и женского здоровья для успешного планирования будущего родительства.

Поликлиники обязаны предоставлять возможность пройти обследование в вечерние часы и по субботам — это важно для тех, кто не может отпроситься с работы или воспользоваться программами диспансеризации на предприятии. Результаты обследований теперь автоматически попадают в электронную медицинскую карту пациента, которую можно посмотреть через «Госуслуги» или региональные системы.

Напомним, в 2026 году диспансеризацию могут пройти люди, рожденные в 2008, 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987 годах. А также все, кто родился в 1986-м и ранее — в рамках ежегодного обследования.

Напомним, в 2025 году врачи в Карелии выявили 2617 случаев онкологии у людей, прошедших диспансеризацию. При этом у 191 пациента онкологический диагноз был установлен впервые, а у 182 человек — на ранней стадии. Именно благодаря этому специалисты смогли своевременно начать лечение, и пациенты получили почти стопроцентные шансы на полное выздоровление. Также удалось выявить 278 случаев сахарного диабета у граждан, которые даже не подозревали наличие у себя этого недуга.