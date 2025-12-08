Диспансеризация с аниматорами и концертами пройдёт в поликлиниках Карелии

За один вечер жители республики смогут пройти комплексное обследование организма, поужинать в поликлинических кафе и насладиться выступлениями творческих коллективов.
11 декабря, в четверг, с 18:00 до 22:00 во всех поликлиниках Карелии будет проводиться новая профилактическая акция «Вечер здоровья», в рамках которой жители республики смогут пройти комплексную диспансеризацию, включающую ряд специальных «бонусов». Об этом рассказал глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков в своём телеграм-канале.
— Так, например, в Городской поликлинике № 4 [города Петрозаводска] дополнительно предложат получить консультацию стоматолога, сделать анализ крови на витамин D и обследование гормонов щитовидной железы. А тех, кто запишется заранее, ждёт ещё один подарок — ультразвуковое исследование щитовидной железы. Кроме этого, будут развёрнуты тематические площадки: «Здоровая спина», «Вопросы здоровья для детей», «Мифы и факты о здоровом питании», «ЗОЖ. Просто о главном», «Интересные факты о женском здоровье», а также мастер-классы по первой помощи и правильной гигиене полости рта, — рассказал он.
Посетители, спешащие на профилактику после работы, смогут поужинать в поликлиническом кафе, которое будет также открыто до 22:00. Для самых маленьких организаторы подготовят развлекательную программу с аниматорами.
В остальных медучреждениях пациентам предложат пройти УЗИ разных органов и систем, консультации узких специалистов, сдать экспресс-тесты и анализы, принять участие в мастер-классах и лекцих на темы ЗОЖ. Позитивному настроению будут способствовать выступления творческих коллективов.
— Записаться на «Вечер здоровья» можно через Госуслуги или регистратуру поликлиники. Можно прийти и без предварительной записи, — добавил министр.
Более подробная информация о проведении «Вечера здоровья» размещена в группах учреждений«ВКонакте».
