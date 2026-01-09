Диспансеризация в России изменится с 2026 года

Обновленную диспансеризацию обещают сделать комплексной и удобной.

С 2026 года в России вступят в силу новые правила проведения диспансеризации. В список обследований добавят важные скрининги, а для маломобильных граждан и инвалидов введут специальный порядок прохождения осмотров.

В обязательную программу войдут скрининги на выявление вирусных гепатитов и вируса папилломы человека (ВПЧ). Раньше они не были массово доступны в рамках диспансеризации.

Для женщин будет проводиться жидкостная цитология — более точный метод ранней диагностики патологий, которые могут привести к бесплодию.

Особые условия обещают создать для маломобильных граждан. Для людей с ограниченными возможностями будет действовать особый порядок: либо будет организована их доставка в медучреждение, либо врачебная бригада приедет для осмотра на дом.

Обновлённая диспансеризация, сообщает РИА Новости, станет более комплексной и удобной, сделав акцент на раннем выявлении инфекций и профилактике проблем с репродуктивным здоровьем.

Напомним, 52,3% всех беременностей в республике в 2024 году закончились абортом. Такие данные приводит правительство Карелии.

— Число абортов за год выросло почти вдвое — с 1 489 до 2 275 случаев;

— Соотношение абортов к родам составило 52,3 на 100;

— Специалистам удается отговорить от прерывания беременности лишь 15,8% женщин, находящихся в состоянии «репродуктивного выбора».