Диспетчерская служба Петрозаводска начала круглые сутки принимать жалобы на наркоторговцев

Единая дежурная диспетчерская служба Петрозаводска с 1 ноября круглосуточно принимает сообщения граждан о фактах незаконного оборота наркотиков.
Об этом сообщил «Столице на Онего» старший помощник прокурора города Олег Беляев.
По его словам, прием сообщений службой ЕДДС организован по инициативе прокуратуры в рамках общереспубликанской оперативно-профилактической акции «Карелия без наркотиков».
Она продлится до 30 ноября.
Сообщать о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков можно по телефону 89317007973.
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