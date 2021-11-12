890x80
Реклама

Диспетчерская служба Петрозаводска начала круглые сутки принимать жалобы на наркоторговцев

Новости. Общество
16:20, 12 Ноября 2021
фото: © freepik.com

Новости партнеров

Единая дежурная диспетчерская служба Петрозаводска с 1 ноября круглосуточно принимает сообщения граждан о фактах незаконного оборота наркотиков.

Об этом сообщил «Столице на Онего» старший помощник прокурора города Олег Беляев.

По его словам, прием сообщений службой ЕДДС организован по инициативе прокуратуры в рамках общереспубликанской оперативно-профилактической акции «Карелия без наркотиков».

Она продлится до 30 ноября.

Сообщать о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков можно по телефону 89317007973.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
карел
2021-11-12 17:28:15
Остальные борцы из силовых ведомств и прокуратуры чем будут заниматься ? Как обычно , бамбук курить .
Гражданин
2021-11-12 16:40:34
Все очень странно. Зачем разводить цирк ?
Есть полиция - пусть она работает.
Т.е. если я увидел притон наркоманов или как делают "закладку" - я должен позвонить в ЕДДС ?
И что будет дальше ? Очередной посредник который потом передаст информацию в полицию и часть информации потеряется по пути следования.
Т.е. до 30 ноября непосредственного и быстрого реагирования полиции не будет ?
И все равно - немного позже тебе потом позвонит полицейский.
Какой смысл загружать ЕДДС - пиар ради пиара.
Чья была идея ?
карел
2021-11-12 17:29:20
Гражданин, вовчик-антикарловец видно прогнулся .
кир
2021-11-12 16:39:36
Ага, уже разбежались, чтобы потом по черепушке получить. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.11.2021, 17:11
Водители массово увольняются из троллейбусного управления Петрозаводска
09.11.2021, 09:05
Угроза сноса нависла над кинотеатром «Калевала» в Петрозаводске
10.11.2021, 16:11
Профсоюзы Карелии продали санаторий «Марциальные воды» почти за 96 млн рублей
05.11.2021, 11:22
В Карелии появились переболевшие ковидом, которые больше никогда не смогут дышать самостоятельно
05.11.2021, 15:02
«Многие умрут»: глава Минздрава Карелии напомнил о военных кордонах для борьбы с эпидемиями
10.11.2021, 10:28
В Петрозаводске пассажир был избит в троллейбусе за просьбу надеть маски (ВИДЕО) 18+

Аналитика

Сегодня 14:20
Капитал
Из расчета средней горимости
В парламенте Карелии подвели итоги сезона лесных пожаров.
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут
11.11.2021 23:50
«Амнезия» в зале суда 6
11.11.2021 23:35
ŠKODA KAROQ стрелой промчался по Карелии
10.11.2021 15:40
Во внеплановом порядке 4
10.11.2021 11:56
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 16
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Дата из Смутного времени 7
03.11.2021 16:24
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
Сегодня 14:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»