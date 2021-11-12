Диспетчерская служба Петрозаводска начала круглые сутки принимать жалобы на наркоторговцев

Единая дежурная диспетчерская служба Петрозаводска с 1 ноября круглосуточно принимает сообщения граждан о фактах незаконного оборота наркотиков.

Об этом сообщил «Столице на Онего» старший помощник прокурора города Олег Беляев.

По его словам, прием сообщений службой ЕДДС организован по инициативе прокуратуры в рамках общереспубликанской оперативно-профилактической акции «Карелия без наркотиков».

Она продлится до 30 ноября.

Сообщать о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков можно по телефону 89317007973.