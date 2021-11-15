Дистанционные мошенничества в Петрозаводске обсудят на городской планерке

О том, как обстоят дела с дистанционными преступлениями в столице Карелии, на городской планерке расскажет замначальника полиции по Петрозаводску Владимир Одинцов.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил тему открытой городской планерки, которая состоится в понедельник, 22 ноября.

"Как показала жизнь, самым слабым звеном в новой цифровой системе оказался человек. Преступникам сложно, да и не к чему писать коды и взламывать системы безопасности. Они наживаются на человеческой доверчивости и наивности. Неудивительно, что жертвами подобных преступлений чаще всего становятся люди в возрасте, которым проще заморочить голову, потому что они не до конца понимают, как устроен мир новых технологий и цифровых услуг. Наверняка, и у вас есть знакомые, члены семей которых попадались на уловки мошенников и «добровольно» расставались со своими сбережениями. Вот почему борьба и профилактика подобного рода преступлений – это важный вопрос, который должен решаться на уровне государства", - пояснил Владимир Любарский.

О том, как обстоят дела с дистанционными преступлениями в столице Карелии по итогам 10 месяцев текущего года на городской планерке расскажет заместитель начальника полиции по охране общественного порядка по Петрозаводску Владимир Одинцов.

Начало планерки как обычно в понедельник, в 10.00.

Трансляция будет доступна по адресу: https://youtu.be/ZRgnrECVrwc