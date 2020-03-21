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Дистанционные мошенники обманули жителей Кондопоги, написав им от имени знакомых в соцсетях

Новости. Криминал
11:25, 22 Марта 2020
фото: © pixabay.com
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В городе Карелии зарегистрировано три факта хищения денег после переписки в соцсетях.

Как сообщили в МВД Карелии, одна из заявительниц, 70-летняя кондопожанка, рассказала полицейским, что в социальной сети получила сообщение от своей подруги. Та поделилась новостью, что банк, клиентом которого является пенсионерка, проводит акцию и дарит на счет 5000 рублей. Чтобы их получить, нужно сообщить ей реквизиты карты, а затем продиктовать коды доступа, которые поступят на телефон. Для убедительности собеседница попросила женщину ответить на телефонный звонок, якобы от работника банка, и подтвердить, что она действительно сама выполняет действия со своей картой. Когда все рекомендации были выполнены, потерпевшая обнаружила, что с ее счета исчезла значительная сумма. Позже ей стало известно, что аккаунт приятельницы взломан.

По аналогичной схеме своих сбережений лишились еще две женщины 76 лет и 51 года.

В настоящее время сотрудниками полиции уточняются обстоятельства происшествий, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.



 Полиция просит не сообщать никаких персональных данных родственникам и знакомым через социальные сети. Лучше незамедлительно позвонить им - это защитит вас от обмана и утраты сбережений.

 

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