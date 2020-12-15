Дистанционный мошенник выманил у молодой жительницы Карелии более 450 тысяч рублей

Псевдосотрудник банка обманул жительницу Суоярвского района на 458 тыс. рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Суоярвского района обратилась 27-летняя местная жительница. Она рассказала, что с ней на связь вышел якобы сотрудник службы безопасности банка. Он сообщил девушке, что на её имя неизвестные пытались оформить кредит. Чтобы избежать финансовых потерь, требовалось направить новую заявку через личный кабинет и взять на себя долговые обязательства в размере 526 тыс. рублей.

Заявительница выполнила эти условия, однако сумма одобренного кредита оказалась меньше – 458 тыс. рублей. Собеседника это не смутило, он попросил обналичить всю сумму и перевести деньги на продиктованный им номер счёта, а затем направить ему фотографию чека с подтверждением транзакции. Как только молодая девушка это сделала, псевдоспециалист заверил ее, что в течение двух дней с ней свяжутся сотрудники банка и проинформируют о дальнейших действиях. На этом разговор был завершен.

Полицейским потерпевшая призналась, что обман распознала не сразу. О случившемся она сначала рассказала родственникам. Именно они посоветовали ей обратиться в правоохранительные органы.



В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Полиция Карелии напоминает: сотрудники службы безопасности банка не звонят своим клиентам под предлогом оформления и перевода кредитных средств на безопасные счета или номера телефонов. Никогда не сообщайте посторонним данные банковских карт, в частности персональные идентификационные номера.