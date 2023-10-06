Дивный заснеженный пригород показал житель Петрозаводска

Под Петрозаводском выпал снег в несколько сантиметров.
Фотографии, на которых запечатлены снежные виды пригорода, опубликовал на своей странице в соцсети житель Петрозаводска Виталий Гриппа.
«Чудное утро в Лососинном», — написал петрозаводчанин.
Судя по фото, в Лососинном мело всю ночь: снежный покров в несколько сантиметров украсил все вокруг. И укрыл. Почти не оставив следов осени.
Ранее мы писали о циклоне, который обрушил на Карелию мокрый снег.
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