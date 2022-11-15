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Архитектура будущего: каким будет новый район Петрозаводска
15.11.2022 16:43

Дизайнерский, антивандальный стол для игры в теннис установили на окраине Петрозаводска

Новости. Общество
15:21, 18 Ноября 2022
фото: Администрация Петрозаводска

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Глава столицы Карелии Владимир Любарский оценил достоинства новой площадки для воркаута в Инженерном сквере.

Жители Октябрьского района теперь смогут заниматься спортом в Инженерном сквере. Подрядчик из Москвы установил там новую площадку для воркаута. Качество работ оценил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Покрытие из резиновой крошки, турники, брусья, рукоходы, скалодром — все это хорошего качества. Особого внимания заслуживает теннисный стол — дизайнерский, антивандальный, весом в полтонны! Также в сквере появились скамейки и урны — их предоставил Городской комбинат благоустройства», — пишет мэр на своей странице в соцсети.

По словам главы города, сейчас часть Инженерного сквера остается необустроенной. Власти Петрозаводска планируют заняться ей в следующем году.

«Чем наполнить? Подумаем вместе с жителями. Как вариант — небольшая детская площадка и тренажеры для старшего поколения, чтобы было единое общественное пространство, где люди разных возрастов смогли бы провести время с пользой», — отметил Любарский.

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