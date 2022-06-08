Дизайнерскую одежду показали на острове Кижи в Карелии (ФОТО)

Фестиваль моды и дизайна прошел на острове Кижи, сообщили в музее-заповеднике.

Гостям острова представили коллекции модельеров Алексея Медведева, Николая Терюхина, а также мастериц музея «Кижи».

В понедельник, 13 июня в зале музея «Кижи» в Петрозаводске на пл. Кирова, 10а участники фестиваля моды и дизайна «Кижи: цвет и акценты» - известные модельеры Николай Терюхин (г. Архангельск) и Алексей Медведев (г. Петрозаводск) - специально для жителей и гостей города проведут творческую встречу на тему традиции в современном костюме.





Николай Терюхин – художник-модельер, стилист, основатель и руководитель модельного агентства, лауреат премии Архангельской области в сфере культуры и искусства.

Алексей Медведев - карельский художник-модельер, член Гильдии мастеров декоративно-прикладного искусства Карелии, автор и изготовитель сценических костюмов для сольных исполнителей и коллективов республики и России. Авторские костюмы мастера находятся в частных коллекциях Карелии, Финляндии, Москвы, Франции, Китая.





Встреча состоится в Презентационно-выставочном комплексе музея-заповедника «Кижи» (площадь Кирова, 10а). Начало – в 18.00.