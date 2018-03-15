Дизель-электростанции Карелии прошли дополнительную проверку

Отдел дизельной генерации АО "Прионежская сетевая компания" переходит на усиленный режим работы.

В эксплуатации АО "Прионежская сетевая компания" находится 18 дезельгенераторных установок в восьми поселках Муезерского, Кондопожского и Калевальского района Карелии общей мощностью 5318 кВА.

Как пояснили в отделе дизельной генерации (ОДГ) компании, в поселках Реболы и Валдай, деревнях Полга, Вожмозеро, Кимоваара, Линдозеро, Юстозеро и Войница, где потребители получают электроэнергию от дизельных электростанций, накануне выборов Президента РФ 18 марта 2018 года были проверены все ДЭС, завезен дополнительный запас топлива, проверено техническое состояние ЛЭП, присоединенных к электростанциям.

"У нас определены избирательные участки, которые получают электроэнергию от наших дизельэлектростанций, мы проверили надежность их присоединения к электросетям", - рассказали в ОДГ. – "Кроме этого нами будет организовано круглосуточное дежурство на ДЭС, налажена оперативная связь с местными администрациями, в Центральную Диспетчерскую Службу АО "ПСК" регулярно отправляются отчеты о ситуации на энергообъектах".