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Новости. Общество
10:33, 15 Марта 2018

Дизель-электростанции Карелии прошли дополнительную проверку

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Отдел дизельной генерации АО "Прионежская сетевая компания" переходит на усиленный режим работы.

В эксплуатации АО "Прионежская сетевая компания" находится 18 дезельгенераторных установок в восьми поселках Муезерского, Кондопожского и Калевальского района Карелии общей мощностью 5318 кВА.

Как пояснили в отделе дизельной генерации (ОДГ) компании, в поселках Реболы и Валдай, деревнях Полга, Вожмозеро, Кимоваара, Линдозеро, Юстозеро и Войница, где потребители получают электроэнергию от дизельных электростанций, накануне выборов Президента РФ 18 марта 2018 года были проверены все ДЭС, завезен дополнительный запас топлива, проверено техническое состояние ЛЭП, присоединенных к электростанциям.

"У нас определены избирательные участки, которые получают электроэнергию от наших дизельэлектростанций, мы проверили надежность их присоединения к электросетям", - рассказали в ОДГ. – "Кроме этого нами будет организовано круглосуточное дежурство на ДЭС, налажена оперативная связь с местными администрациями, в Центральную Диспетчерскую Службу АО "ПСК" регулярно отправляются отчеты о ситуации на энергообъектах".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-03-15 12:07:05
18.03.2018 г. в 21.00 : Всё, сворачиваемся. Телевизор в другой раз посмотрят.
Беня
2018-03-15 11:32:42
Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны, ибо без электрификации поднять промышленность невозможно…
Вот почему у нас с коммунизмом не срослось: электрификация некоторых мест держится на дизельгенераторных костылях, коптилках и тарахтелках :)
кир
2018-03-15 11:18:04
Барин, не понимаем мы это. Либо свет есть, либо его нет. А закон Ома не для нас.
Неравнодушный
2018-03-15 11:24:22
Кир, тонко подмечено!
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