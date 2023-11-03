Дизельное топливо премиальных марок в России разрешат продавать только при наличии базовой

Федеральные ведомства готовят проект изменения нормативной базы реализации топлива на АЗС.

Как пишет «Интерфакс», проект позволит продажу премиальных сортов дизельного топлива только при наличии базового, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

По его словам, соответствующая проблема была выявлена по итогам рассмотрения ситуации с высокими ценами на топливо в одном из регионов страны.

«Начали разбираться, а там высокие цены — на премиальное дизтопливо, а обычного там нет, которое должно стоить дешевле. Я поручил, чтобы подготовили изменение в нормативную базу, устанавливающее требование продавать на заправках премиальное топливо только при наличии стандартного, чтобы был выбор у человека», — заявил министр.

Ранее Новак сообщал, что на конец октября средняя цена дизельного топлива на автозаправочных станциях в стране составила 63 рублей за литр.