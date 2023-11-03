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Дизельное топливо премиальных марок в России разрешат продавать только при наличии базовой

Новости. Экономика
20:30, 04 Ноября 2023
фото: © Егор Алеев/ТАСС

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Федеральные ведомства готовят проект изменения нормативной базы реализации топлива на АЗС.

Как пишет «Интерфакс», проект позволит продажу премиальных сортов дизельного топлива только при наличии базового, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

По его словам, соответствующая проблема была выявлена по итогам рассмотрения ситуации с высокими ценами на топливо в одном из регионов страны. 

«Начали разбираться, а там высокие цены — на премиальное дизтопливо, а обычного там нет, которое должно стоить дешевле. Я поручил, чтобы подготовили изменение в нормативную базу, устанавливающее требование продавать на заправках премиальное топливо только при наличии стандартного, чтобы был выбор у человека», — заявил министр.

Ранее Новак сообщал, что на конец октября средняя цена дизельного топлива на автозаправочных станциях в стране составила 63 рублей за литр.

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