Дизельное топливо в Карелии дорожает одновременно со снижением цен на бензин

Стоимость дизельного топлива в Карелии в мае выросла на 1,2% по сравнению с апрелем.

Это следует из данных Карелиястата о средних потребительских ценах на отдельные товары и услуги.

Цена на солярку в мае достигла 56 рублей 95 копеек за литр.

Одновременно снизилась средняя стоимость бензина. За май он подешевел на 1,1% — до 49 рублей 29 копеек за литр.

Цена на бензин АИ-92 снизилась, в среднем, до 47 рублей 65 копеек, на АИ-95 — до 50 рублей 98 копеек. Стоимость АИ-98 в мае не изменилась.

Кроме того, на 2,8% подешевело газовое моторное топливо в Карелии. В мае оно стоило, в среднем, 25 рублей 96 копеек за литр.