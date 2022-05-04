Дизельное топливо в Карелии подорожало на фоне снижения цен на бензин

Стоимость дизельного топлива в Карелии за неделю выросла на 0,4% — до 56 рублей 47 копеек за литр.

Об этом говорят результаты мониторинга потребительских цен за период с 30 апреля по 6 мая, проведенного Карелиястатом в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше.

Средняя цена на бензин АИ-95 за этот период снизилась на 0,2% (до 51 рубля 47 копеек), АИ-92 — на 0,1% (48 рублей 14 копеек).