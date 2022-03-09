В селе Деревянное Прионежского района похоронили 21-летнего Никиту Ерошкина, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

В минувшую пятницу, 11 марта, в селе Деревянное на Онежской улице у старого двухэтажного покосившегося дома собрались более полутора сотен человек: с цветами и без, с погонами и в штатском, молодые и не очень. Было тихо и тревожно. Во двор въехал «Урал», военные достали гроб с телом 21-летнего Никиты, погибшего на Украине, и поставили на козлы у подъезда. Вынесли венки, положили цветы, крышку гроба накрыли триколором и закрепили фуражку. «Подходите, прощайтесь», — раздался чей-то голос.

К гробу подошел мужчина: «Он как сын мне был. В этой деревне все его знают, нет ни одного человека, который про него бы плохо сказал. 5 января пришел ко мне на день рождения… Как будто попрощался. А я его спрашиваю: ты хоть когда-нибудь курицу резал, в такой бой идешь? А он посмотрел на меня и говорит: «Дядя Амрах, я же контракт подписал, я должен идти защищать Родину».

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