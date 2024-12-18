Пестрых дятлов и ворону с кусочком сыра в клюве запечатлели в Сегеже

Кадры передают особенности поведения пернатых и их красоту на фоне природы.

Житель Сегежи запечатлел красоту птиц в зимнее время. Особенно красиво на фоне еловых веток смотрятся дятлы. Также в объектив камеры попала летящая ворона, которой посчастливилось где-то раздобыть кусочек сыра. Фотографии опубликованы в паблике Сегежа онлайн.

Фотографу удалось передать характер птиц, их поведение и зимнее настроение.

Ранее мы писали о том, что крупный пернатый хищник приложил к дереву добычу в Петрозаводске.