Дюжину водителей в Петрозаводске отстранили от управления за выходные

За минувшие выходные 12 водителей в столице Карелии грубо нарушили ПДД.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, за минувшие выходные, 15 и 16 октября, от управления в столице Карелии были отстранены 12 водителей. Шестеро из них сели за руль в пьяном состоянии, а еще столько же не имели водительских прав.

В отношении всех нарушителей были составлены административные материалы, а автомобили увезли на специализированную стоянку.

Пьяным водителям теперь грозит до 30 тысяч рублей штрафа и до 2 лет лишения прав, а управлявшие автомобилем без прав могут лишиться от 5 до 15 тысяч рублей.

Всего за 9 месяцев 2022 года в Петрозаводске сотрудники ДПС отстранили от управления 727 нетрезвых водителей и 419 водителей, не имеющих права управления.