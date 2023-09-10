Дюжину водителей отстранили от управления авто в Петрозаводске

В минувшие выходные в Петрозаводске за грубые нарушения правил дорожного движения отстранили от управления 12 водителей.

В Госавтоинспекции карельской столицы привели статистику за минувшие выходные дни.

Так, в Петрозаводске дорожные полицейские отстранили от управления 12 водителей: семеро управляли автомобилем, имея признаки опьянения, пятеро были без прав.

В отношении нарушителей составлены административные материалы, их автомобили перевезли на штрафстоянку.

В Госавтоинспекции напомнили, что за пьяное вождение, а также отказ от прохождения медосвидетельствования водителям грозят лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей.

За повторное нарушение грозит до двух лет лишения свободы.

За управление автомобилем без прав водитель заплатит штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.



Сотрудники Гоставтоинспекци Петрозаводска призывают горожан сообщать о нетрезвых водителях по телефонам дежурной группы: 715-900, 78-44-44.



