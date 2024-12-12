ДК «Машиностроитель» в Петрозаводске может навсегда уйти в историю

Телеканал «Ника плюс» опубликовал исторические кадры.
«Дом культуры „Машиностроитель“ скоро может уйти в историю… Есть планы по его сносу и строительству на этом месте других новых и, наверное, нужных зданий. Но сколько бы мы ни ругали старый концертный зал, другого-то в Петрозаводске нет. Странно, не правда ли? Вроде бы столица республики…», — написали авторы поста.
Ранее говорили о том, что Петросовет разрешил снести ДК «Машиностроитель» в столице Карелии. Известный бизнесмен предполагает снести ДК, чтобы построить на его месте жилой комплекс с бассейном. Как раз для этого необходимо было изменить функциональную зону для земельного участка. Напомним, на сессии Петросовета в сентябре 2024 года вопрос об изменении Генплана относительно «Машиностроителя» отозвали.
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