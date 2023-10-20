ДК «Машиностроитель» в Петрозаводске продают на «Авито»

В Петрозаводске ДК «Машиностроитель» продают за 401,5 млн рублей.

Объявление разместили на сайте «Авито» в начале октября. В описании указаны характеристики объекта и говорится, что «собственник ООО „Релакс-Центp“ прoдаeт админиcтpaтивно-oфиcнoe здание ДK „Машиностpoитeль“, наxодящeecя на набережной Bapкaуca».

Об этом пишет «РБК Карелия».



Как следует из описания на сайте, ДК «Машинстроитель» построили в 1977 году как ведомственное учреждение машиностроительного предприятия «Тяжбуммаш».



Впоследствии комплекс вошел в структуру холдинга «Лотос», учредителем которого является известный в республике предприниматель Леонид Белуга.



В Петрозаводске в холдинг также входит один их крупнейших торговых центров Лотос Plaza. По информации из ЕГРЮЛ, Леонид Белуга также является учредителем ООО «Релакс-Центр», сообщили в РБК.



Напомним, уголовное дело о даче взятки в отношении Леонида Белуги будет рассматривать судья Петрозаводского горсуда Анна Дубинкина.

Защищает предпринимателя адвокат Дмитрий Ильин.



Напомним, ранее следователь по особо важным делам Следкома Карелии Александр Брюханов предъявил Белуге обвинение в даче взятки бывшему председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку.



Речь идет о второй взятке в размере 8 миллионов 676 тысяч 550 рублей, которую, по версии следствия, Белуга дал Боднарчуку как оплату за помощь в решении вопросов, касающихся его бизнеса.









