Для бизнес-тренера Аяза Шабутдинова запросили восемь лет колонии по делу о мошенничестве

Прокуратура запросила восемь лет лишения свободы для блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по уголовному делу о мошенничестве.
В ходе прений сторон прокурор запросила восемь лет лишения свободы и штраф в 15 миллионов рублей для блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по уголовному делу о мошенничестве, сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы.
— Прошу окончательно назначить обвиняемому Шабутдинову восемь лет колонии общего режима, — заявила прокурор.
Напомним, Шабутдинову предъявлено обвинение в совершении 113 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Уголовное дело возбудили следователи МВД. Вину по делу он признал.
Добавим, что блогер продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. В социальных сетях у него 1,9 млн подписчиков. Приезжал он делиться опытом и в Карелию.