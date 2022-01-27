Для борьбы с ковидом в Карелии дезинфицирующие жидкости распыляют в пассажирских автобусах

Государственные автоперевозчики «Карелавтотранс» и «Карелавтотранс-Сервис» ежедневно проводят дезинфекцию автобусов, которые работают на пригородных и междугородних рейсах.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

«После заключительного рейса водители проводят сухую чистку. Затем в автобусы заходит дезинфектор в комбинезоне, маске и перчатках. С помощью мотопомпы он орошает специализированным раствором весь салон. Жидкость не опасна для человека и рекомендована для обработки Роспотребнадзором… Кроме того, поручни и ручки автобусов регулярно протирают специализированным раствором между рейсами», — говорится в сообщении.

Дезинфекцию проводит специализированная компания под контролем сотрудников автотранспортных предприятий, добавили в правительстве.