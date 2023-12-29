Для борьбы с раком карельские медики за пять лет получили более ста единиц оборудования

В республиканском Минздраве рассказали об оснащении медицинским оборудованием онкологической службы.

В течение 2023 года по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» для Республиканского онкологического диспансера купили 10 единиц современного медицинского оборудования.



Диспансер получил автоматические биохимический и гематологический анализаторы, три микроскопа, систему микроволновой абляции, переносной УЗИ-аппарат, три электрохирургических блока с принадлежностями к ним.



За пять лет, с начала реализации нацпроекта, карельские онкологи получили более 100 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования, использование которого позволяет обеспечить своевременное и полноценное обследование пациентов, с высокой точностью диагностировать онкопатологии и эффективно лечить пациентов.



Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.