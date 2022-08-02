Для детской поликлиники Петрозаводска купили автомобиль

Автомобиль Lada Granta поступил в городскую детскую поликлинику №2 в Петрозаводске, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал, что машина, поступившая в городскую детскую поликлинику № 2, уже 45-я из 53, которые будут закуплены в этом году для медорганизаций по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

«Машина пока не зарегистрирована в ГИБДД, но после прохождения всех процедур и получения номеров она будет возить медработников на вызовы, перевозить биоматериалы для лабораторных исследований. Работы хватит, — рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Ранее автомобили поступили в Межрайонную больницу № 1 и Республиканскую больницу им. В. А. Баранова (для Прионежья), в Сортавальскую, Пудожскую, Сегежскую, Питкярантскую, Пряжинскую, Кемскую, Калевальскую, Беломорскую и Лоухскую ЦРБ.