Для фигуристок на Олимпиаде не будет церемонии награждения, если Валиева выиграет медаль

МОК откажется от награждения призеров турнира фигуристок, если Валиева выиграет медаль.

Если российская фигуристка Камила Валиева попадет на пьедестал Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании, церемония награждения и цветочная во время Игр не состоятся, об этом говорится в заявлении на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК), пишет РАИ Новости.

Короткая программа в индивидуальных соревнованиях у женщин на Олимпийских играх в Пекине состоится 15 февраля.

Также МОК заявил, что во время Игр в Пекине не будет проводиться церемония награждения победителей и призеров командного турнира фигуристов, который выиграла сборная России.

«Если Валиева финиширует в тройке лучших спортсменок в женском одиночном катании, во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине не будет ни цветочной церемонии, ни церемонии награждения», — сказано в тексте пресс-релиза.

Ранее Спортивный арбитражный суд (СAS) позволил россиянке выступить в одиночных соревнованиях. В релизе отдельно оговаривалось, что вопросы о «команднике» еще не рассматривались.

Одиннадцатого февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин, но данные стокгольмская антидопинговая лаборатория передала только 8 февраля — на следующий день после триумфа россиян.

Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, но уже 9 февраля его сняли. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) попытались опротестовать это в CAS.