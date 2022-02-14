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Для фигуристок на Олимпиаде не будет церемонии награждения, если Валиева выиграет медаль

Новости. Общество
00:10, 15 Февраля 2022
фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

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МОК откажется от награждения призеров турнира фигуристок, если Валиева выиграет медаль.

Если российская фигуристка Камила Валиева попадет на пьедестал Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании, церемония награждения и цветочная во время Игр не состоятся, об этом говорится в заявлении на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК), пишет РАИ Новости.

Короткая программа в индивидуальных соревнованиях у женщин на Олимпийских играх в Пекине состоится 15 февраля.

Также МОК заявил, что во время Игр в Пекине не будет проводиться церемония награждения победителей и призеров командного турнира фигуристов, который выиграла сборная России.

«Если Валиева финиширует в тройке лучших спортсменок в женском одиночном катании, во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине не будет ни цветочной церемонии, ни церемонии награждения», — сказано в тексте пресс-релиза.
Ранее Спортивный арбитражный суд (СAS) позволил россиянке выступить в одиночных соревнованиях. В релизе отдельно оговаривалось, что вопросы о «команднике» еще не рассматривались.

Одиннадцатого февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин, но данные стокгольмская антидопинговая лаборатория передала только 8 февраля — на следующий день после триумфа россиян.

Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, но уже 9 февраля его сняли. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) попытались опротестовать это в CAS.

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