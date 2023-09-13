Для интерната «Черемушки» в Кондопожском районе приобрели новые современные столы

Подопечные будут завтракать, обедать и ужинать с комфортом.

Интернат «Черемушки» приобрел новые современные столы для получателей социальных услуг. Об этом сообщили в паблике Минсоцзащиты Карелии 14 сентября.



«Теперь проживающие в интернате с комфортом и удовольствием будут завтракать, обедать и ужинать», — написали в сообществе.



«Создание уютной атмосферы — одна из важных задач. Мы стараемся создавать комфортные условия для наших подопечных, для их хорошего самочувствия и настроения», — поделился Сергей Скоков, директор психоневрологического интерната «Черемушки».



Как отметили в источнике, ранее в интернате обновили наборы посуды в рамках реализации плана мероприятий по системе долговременного ухода.



Работу по улучшению условий пребывания в интернате продолжат.