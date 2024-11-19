Для карельских школьников выделили дополнительные путевки в «Артек»

Подать заявку на новогоднюю смену в «Артек» можно до 10 декабря.

Международный детский центр «Артек» выделил 20 дополнительных путевок для ребят из Карелии на новогоднюю смену № 15 «Рождественские сказки «Артека». Как уточняют в Минобразовании и спорта Карелии, смена пройдет с 30 декабря по 20 января.

Путевка предоставляется бесплатно. Но, как подчеркивается, проезд до лагеря и обратно, и питание в пути оплачивается родителями или законными представителями ребенка.

В отборе могут поучаствовать школьники с 5 по 11 класс. Прием заявок завершится 10 декабря.

Чтобы подать заявку:

1. Зарегистрируйтесь в АИС «Путевка» на сайте.

2. Заполните профиль ребенка.

3. Загрузите достижения: расскажите о своих успехах в учебе, спорте, творчестве.

Дополнительную информацию можно получить на сайте или по номерам телефонов: 89004572441, 89004572174