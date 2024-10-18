Для кого таблички: горожане возмутились выгулу собак на детской площадке в районе Петрозаводска

Животные продолжают справлять нужду в местах, где играют дети.

Жители микрорайона Кукковка возмутились тому, что собак выгуливают на детской площадке. Ранее там установили таблички, запрещающие это делать. Очевидцы поделились коллажем из фото в паблике КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка.

«Балтийская 57…для кого поставили таблички, что выгул собак запрещен? Как выгуливали собак на детской площадке, так и выгуливпют», — пожаловались авторы поста.

Ранее мы писали о том, что в карельской столице на детской площадке оставили лежать опасный столб с торчащей арматурой.