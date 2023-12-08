Для ликвидации ДТП в Петрозаводске привлекли пожарных

Информация о пострадавших уточняется.

Утром 9 декабря пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (6 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (съезд автомобиля на обочину) по адресу: Лесной проспект – ул. Сыктывкарская, сообщили в пресс-службе МЧС Карелии.

Как рассказали в источнике, информация о пострадавших уточняется.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» главного управления МЧС России по Карелии – (8142) 79-99-99, предупреждают сотрудники.