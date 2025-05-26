Для людей с эмоциональным выгоранием в России предложили ввести отпуск

С этим предложением обратился в Министерство труда директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

По данным RT, Антон Орлов предложил ввести для граждан с эмоциональным выгоранием в России дополнительный отпуск помимо основного. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении сказано:«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное трудовое законодательство в части предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска сроком до семи календарных дней гражданам, которые тестовыми методами в учреждениях здравоохранения смогут подтвердить у себя наличие эмоционального выгорания».

Орлов подметил, что ещё в 2019 году Всемирная организация здравоохранения признала эмоциональное выгорание болезнью и включила её в Международную классификацию болезней (МКБ-11).

Напомним, что ранее депутаты Госдумы предлагали ввести дополнительные отпуска для многодетных родителей.