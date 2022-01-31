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Для лыжной трассы «Фонтаны» в Петрозаводске закупили спецтехнику

Новости. Общество
09:48, 01 Февраля 2022

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Для обслуживания трассы «Фонтаны» приобрели оборудование на 6 миллионов рублей.

Ассоциация камнеобрабатывающих производственных организаций Карелии в рамках благотворительной деятельности приобрела спецтехнику для лыжной трассы «Фонтаны». Для расчистки снега на стоянках и дорогах за 3,5 миллиона рублей куплен экскаватор-погрузчик на базе трактора Амкадор-702. В целом, меценаты-камнеобработчики вложили в технику, работающую на «Фонтанах» более 6 миллионов рублей. В частности, на деньги горнопромышленников куплены снегоходы и квадроцикл, с помощью которых трассу приводят в порядок и подвозят необходимое для этого оборудование.

— Мы занимаемся обслуживанием трассы с 2019 года. Наша цель превратить трассу «Фонтаны» в круглогодичный цивилизованный спортивный объект. Работаем на долгосрочную перспективу, именно поэтому приняли решение покупать свое оборудование, не пользуясь услугами подрядчика. В дальнейшем планируем создать условия для предоставления населению широкого спектра физкультурно-оздоровительных услуг, — отметил председатель Ассоциации камнеобработчиков Карелии Дмитрий Фабрикантов.

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