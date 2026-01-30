«Для меня это большой урок»: благодаря помощи жителей Карелии «Пилигрим» собрал средства на налоги

Илья Тимин от лица карельского спортивно-экологического клуба «Пилигрим» публично поблагодарил всех, кто оказал ему поддержку в решении внезапных финансовых трудностей.
В своём обращении прямиком с экспедиции на Севере Карелии общественник и известный в Петрозаводске фотограф Илья Тимин поблагодарил всех откликнувшихся людей.
Он отметил, что благодаря помощи удалось не только решить вопрос с налогами, но и избежать крайних мер — сохранить каяк, который рассматривался как возможный актив для продажи.
— Удивительно! От священника маленького северного прихода из Калевальского района до руководителей крупных педагогических подразделений Карелии, семьи известного тренера по каратэ из Медвежьегорска и незнакомых людей. Для меня это большой урок, потому что я сам, наверное, иногда прохожу мимо, — Тимин особо отметил разнородность неравнодушных людей со всего региона и их поддержку.
Теперь каяк ждёт в Петрозаводске всех, кто помог, а «Пилигрим» продолжает свою работу.
Ранее мы сообщали подробности дела, в котором карельскому спортивно-экологическому клубу пришлось продавать каяки, чтобы оплатить налоги за грант.