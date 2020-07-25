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"Для меня это человек, который заслуживает сурового наказания"

Новости. Общество
14:03, 26 Июля 2020
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Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев дал нашему изданию развернутый комментарий по приговору, вынесенному Юрию Дмитриеву.

В телефонном разговоре Геннадий Сараев рассказал о своих впечатлениях от судебного процесса, участником которого он был, защищая права ребенка, а также о решении суда, которое, на его взгляд, создает опасный прецедент.

Напомним, Дмитриев был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении приемной дочери и приговорен к трем с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.  По факту это означает, что в ближайшее время он будет освобожден из-под стражи, так как с весны 2018 года находился в СИЗО, где каждый день считается за полтора.

- С одной стороны, суд говорит, что человек виновен, с другой  – по моему мнению, в нарушение действующего законодательства выносит чрезмерно мягкий приговор, по сути, создавая прецедент в России чрезмерно мягкого приговора за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего ребенка. У меня такое странное решение вызывает недоумение. Я очень надеюсь, что сторона, представляющая интересы ребенка, либо прокуратура обжалуют приговор, и все-таки он будет более адекватен действующему законодательству.

Его заслуги перед человечеством в части раскопок Сандармоха – они, безусловно, ценны, они бесценны, но, с точки зрения приемного родителя, который, как теперь доказано судом, совершал страшные действия по отношению к ребенку...  Для меня это человек, который заслуживает сурового наказания, - сказал Геннадий Сараев.

Подробнее читайте в рубрике "Личное мнение".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2020-07-26 15:26:50
Сараев, путинская погремушка. Куда ветер дунет - туда и скачет. Стыдно быть таким.
Зануда
2020-07-26 14:39:20
А что ещё может сказать " детский омбудсмен", назначенный сверху, против системы не пойдёшь,иначе должность передадут в другие руки....
И что значит "страшные действия"????
Гость
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