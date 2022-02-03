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«Для многих из нас это личная трагедия»: глава Карелии подсчитал площадь утраченных сельхозземель

Новости. Общество
11:57, 04 Февраля 2022
фото: © greatplainsparanormal.com

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Власти Карелии намерены вернуть в сельскохозяйственный оборот почти 170 тыс. гектар сельскохозяйственных земель, утраченных за последние 30 лет.

Об этом сообщил на совещании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

«В 1991 году было 293 тыс. гектаров у советских совхозов… На сегодняшний день осталось 209 тыс. гектаров. Это по статистике. А на самом деле сегодня наши сельхозпредприятия, фермеры используют 35 тыс. гектар. Сейчас наша задача эти практически 170 тыс. гектаров, которые находятся в разных юридических статусах…их инвентаризация, изъятие, в том числе, через суд», — сказал Парфенчиков.

По его словам, он помнит, как выглядели поля во времена его детства.

«Для многих из нас это личная трагедия, когда ты приезжаешь, и ты помнишь, как на этих полях рос турнепс, капуста, травы, а сейчас там стоит лес. Конечно, легче всего вернуть эти земли в лесной фонд, но эти земли политы потом десятком поколений наших старших…», — добавил губернатор.

 

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