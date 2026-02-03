Для молодёжи в Карелии стал доступен ИИ-ассистент ментальной поддержки

Цифровая экосистема МТС объявляет о запуске нового ИИ-ассистента в тарифе РИИЛ для молодежи.

Пользователи смогут рассказать новому ИИ-ассистенту о проблемах и тревогах, попросить практический совет по улучшению эмоционального состояния, а также узнать больше об интересующих темах в области психологии. Для абонентов тарифа консультации с новым ИИ-ассистентом бесплатные и безлимитные.

Если обратиться к ассистенту по личной теме, ИИ будет задавать уточняющие вопросы. Например, если молодой пользователь не решается сменить место работы на старте карьеры и не понимает, как поступить, ассистент спросит, что именно истощает пользователя в текущей деятельности и что бы он хотел изменить. После короткого диалога бот выделит основную проблему, например, отсутствие перспектив карьерного роста, и переспросит, верно ли он понял трудность. На третьем этапе ассистент даст практический совет по постепенному решению проблемы: в случае с работой предложит составить список интересных компаний и посмотреть пять подходящих вакансий в ближайшую неделю.

Ассистент не дает медицинских рекомендаций в случае проблем с ментальным здоровьем или пережитым травматическим опытом. Сценарий имеет прописанные табуированные темы, на которые он не будет отвечать, а посоветует обратиться к квалифицированному специалисту для оказания профессиональной помощи.

«Искусственный интеллект активно интегрируется в нашу повседневную жизнь, чтобы взять на себя решение рутинных задач и освободить время для достижения более высоких целей. Например, в прошлом году мы провели исследование мирового и российского рынков ИИ-агентов. Согласно его результатам, к 2030 году пользователи будут выполнять до 90% действий через ИИ-помощников. Учитывая этот тренд, мы планомерно внедряем искусственный интеллект в наши решения как для бизнеса, так и для абонентов», — отметил директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.мтОб ИИ-ассистентах в тарифе РИИЛ



В тариф уже интегрированы «ИИ-тренер» и «ИИ-стилист», теперь к ним добавился ИИ-ассистент ментальной поддержки. Для абонентов других тарифов МТС доступны 50 бесплатных запросов в месяц, абонентам других операторов — 10 бесплатных запросов в месяц.