Для молодых предпринимателей открыли бесплатный офис в центре Петрозаводска

Молодые предприниматели и самозанятые могут воспользоваться бесплатным офисом в центре Петрозаводска, сообщили в Минэке Карелии.

Как отметили в министерстве экономического развития, бесплатное коворкинг-пространство организовал региональный Центр «Мой бизнес». Основная задача коворкинга — помочь начинающим бизнесменам развиваться профессионально и достичь успеха.

«У нас предусмотрено 27 оборудованных рабочих мест с доступом к интернету. Мы готовы разместить действующих предпринимателей, самозанятых, стартапы и тех, кто готовится к реализации своей бизнес-идеи. Главное условие — возрастная категория. Бесплатные места предназначены для молодежи до 35 лет включительно. Остальные желающие могут арендовать рабочее место по льготной цене — за 1400 рублей в месяц», — рассказывает руководитель Центра поддержки предпринимательства Наталья Багрова.

Часть рабочих мест уже используется на регулярной основе.

Если вам необходим офис для работы, творчества или встреч с клиентами, необходимо обратиться в Центр «Мой бизнес» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11. Получить больше информации об услугах коворкинг-пространства можно по номеру телефона 8 (8142)44-54-00 или электронной почте ivanova.e@kr-rk.ru.