Для ЛОР-кабинета новой поликлиники на Кукковке приобрели современное оборудование

В будущий филиал Городской поликлиники № 4 в петрозаводском микрорайоне Кукковка поступило современное оборудование для кабинета отоларинголога, включая многофункциональный ЛОР-комбайн.
Для будущего филиала Городской поликлиники № 4 в Петрозаводске на Кукковке приобрели оборудование для кабинета врача-оториноларинголога. В Министерстве здравоохранения республики рассказали о новом современном ЛОР-комбайне, который позволит проводить осмотры пациентов, а также диагностические и лечебные мероприятия. Помимо него в кабинете есть мебель и отдельные аппараты.
— Комплекс функциональный, максимально удобный как для врача, так и для пациента, — рассказали в пресс-службе министерства.
На данный момент оборудование пока в упаковке. В ноябре приедет специалист, который займется аппаратом и обучит сотрудников.
— Ранее уже поступили аппараты УЗИ. Всего для этой поликлиники приобретём 5352 единицы различной медицинской техники, — рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Строительство филиала Городской поликлиники № 4 идёт по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Напомним, ранее мы рассказали,