Что построят на месте бывшего завода «Славмо» в Петрозаводске
21 октября, 09:48 Статьи
«В фильме главный герой — отец. И это неправильно»: Национальный театр Карелии показал своего «Старшего сына»
20 октября, 16:00 Статьи
«Сердцеед»: искрометная комедия о том, как распутать любовный клубок в отдельно взятой деревне
17 октября, 18:15 Статьи
В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий санкции для диверсантов

11:55

87-летняя петрозаводчанка потеряла 4 млн рублей из-за мошенников

11:40

Большой гала-концерт казачьей песни прошел в Петрозаводске

11:30

Природный газ подведут к поселку Салми до конца года

11:20

Жертве мошенников в Петрозаводске вернут 420 тысяч рублей

11:15

Для ЛОР-кабинета новой поликлиники на Кукковке приобрели современное оборудование

11:00

Новый жилой комплекс появится на месте бывшего завода «Славмо» в центре Петрозаводска

10:50

Женщину с маленьким ребенком сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

10:35

Компания «КСМ» поделилась видео о ходе строительство жилого дома под расселение в Беломорске

10:30

В Лахденпохье сгорел автомобиль «Черри»

10:25

Тело 77-летнего рыбака обнаружено в водах Белого моря

10:15

Новые пешеходные переходы появились около Лобановского моста в Петрозаводске

10:00

Жительница Карелии во время застолья обчистила счет знакомой

09:30

Росстат поменял итоги антиалкогольной кампании в Вологодской области после вмешательства губернатора

09:15

В Петрозаводске установят дополнительные контейнеры для приема старых шин

09:00

Автовокзал Петрозаводска переходит на зимнее расписание

08:40

19 пешеходов оштрафовали в Петрозаводске за выходные

08:20

Работы на Кряжевом спуске возобновились после проблем с поставками

08:00

15 водителей отстранили от руля в Петрозаводске за грубые нарушения

07:40

Нарушители миграционного законодательства задержаны в Петрозаводске

07:20

Оперные солисты Большого театра выступят на сцене Петрозаводска

07:00

46 ДТП с пешеходами произошли в Петрозаводске за девять месяцев

06:40

Жительница Костомукши перевела мошенникам 1,5 млн рублей под предлогом проверки счетов

21:51

Случайный прохожий спас жительницу Кондопоги, которая провалились в выгребную яму

20:30

Продлить обучение в школе до 12 лет предложили в Общественной палате

20:00

Жительница Кондопоги украла холодильник у своей знакомой

19:30

Два деревянных панно украсили дом детского творчества в Калевале

19:00

От «Возрождения» до «Царевны-Лебеди»: в Петрозаводске прошел модный показ «Северный свет»

18:30

Бывшим заключенным, которые вернулись с СВО, хотят помочь с адаптацией

18:00

Красота под ногами: как диспетчеры «ПКС – Водоканал» нашли вдохновение в крышках люков

17:45

В Карелии умер ветеран Великой Отечественной войны Юлий Чипивский

17:20

Облачно и гололед: прогноз погоды в Карелии на 21 октября

17:00

Организаторы выборов Карелии повышают правовую культуру граждан

16:55

Старые деревянные навесы и беседки убрали на трассе Фонтаны

16:40

Артур Парфенчиков оценил новое оборудование для реабилитации в Республиканской больнице

16:40

Брак жительницы Карелии с незнакомцем из Египта признали недействительным

16:20

Нейросеть «Алиса» стала доступна пользователям мессенджера МАХ

16:15

Национальный театр Карелии показал своего «Старшего сына»

16:05

Взявший Берлин ветеран из Петрозаводска отметил столетний юбилей

15:45

Всероссийский культурный форум малых народов открылся в Петрозаводске

15:30

Жители Карелии потеряли деньги при покупке квадроцикла и дисков в сети

15:10

Водитель иномарки пострадал в ДТП на проспекте Ленина в Петрозаводске

14:50

Более 50 автомобилей столкнулись на трассе в Финляндии из-за непогоды

14:15

«Кормили гнилыми яблоками и оставили умирать на цепи»: двое спасённых щенков из Приладожья ищут дом

14:00

Супруги Косаревы из города Лахденпохья отпраздновали серебряную свадьбу

13:50

Железнодорожный вокзал в Петрозаводске проверяют после сигнала о заминировании

13:38

«Марафон ползунков» и «Забег ходунков» стартуют в Пудоже

13:20

Женщину жестко сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

13:00

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев: «Новая миграционная политика сделает города безопаснее»

12:47

В Карелии ликвидировали подпольную нарколабораторию

12:30

Карелия получит 350 миллионов рублей на создание нового технопарка

12:15

За семь минут: грабители вынесли из Лувра «бесценные драгоценности»

12:00

Два человека пострадали в ДТП на Комсомольском проспекте в Петрозаводске

11:40

Прионежская сетевая компания предупредила о возможных отключениях электроэнергии

11:30

Почти тонну некачественной продукции арестовали в карельских магазинах сети «Доброцен»

11:20

Артур Парфенчиков разместил видео с открытия Лобановского моста

11:10

Семья из Карелии победила во всероссийском конкурсе «Семья года»

11:00

Троллейбус №6 возобновил работу в Петрозаводске

10:50

Стало известно, куда уехал бывший замглавы по внутренней политике Карелии Игорь Корсаков

10:35

Два человека пострадали при съезде в кювет в Сортавальском районе

10:00

Двух жителей Карелии обманули при покупках в интернете

09:30

В городе Сортавала появился парк миниатюр с историческими домами

09:00

Вандалы подожгли качели на детской площадке в Питкяранте

08:40

Останки погибших бойцов подняли поисковики на западе Карелии

08:00

Боксер из Карелии подтвердил титул двукратного чемпиона мира

07:40

Шествие кабанов на границе Карелии запечатлела фотоловушка

07:20

Иномарка вылетела в кювет в Приладожье Карелии

07:00

Ярчайшая комета года максимально сблизится с Землей

06:40

Специалисты назвали максимально полезную и недооцененную кашу

00:10
Для ЛОР-кабинета новой поликлиники на Кукковке приобрели современное оборудование
Сегодня 11:00 Медицина
В будущий филиал Городской поликлиники № 4 в петрозаводском микрорайоне Кукковка поступило современное оборудование для кабинета отоларинголога, включая многофункциональный ЛОР-комбайн.

фото: © Минздрав Карелии

Для будущего филиала Городской поликлиники № 4 в Петрозаводске на Кукковке приобрели оборудование для кабинета врача-оториноларинголога. В Министерстве здравоохранения республики рассказали о новом современном ЛОР-комбайне, который позволит проводить осмотры пациентов, а также диагностические и лечебные мероприятия. Помимо него в кабинете есть мебель и отдельные аппараты.

— Комплекс функциональный, максимально удобный как для врача, так и для пациента, — рассказали в пресс-службе министерства.

На данный момент оборудование пока в упаковке. В ноябре приедет специалист, который займется аппаратом и обучит сотрудников.

— Ранее уже поступили аппараты УЗИ. Всего для этой поликлиники приобретём 5352 единицы различной медицинской техники, — рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Строительство филиала Городской поликлиники № 4 идёт по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Напомним, ранее мы рассказали, 

