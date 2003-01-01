Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин принял участие в бизнес-диалоге «Россия — АСЕАН» на X Восточном экономическом форуме.
Инвестиционный цикл ведёт себя ассиметрично по отношению к кредитному циклу: инвестиционный цикл легче остановить, чем запустить снова. По мере снижения ключевой ставки восстановление инвестиционной активности будет отложенным.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:«По нашим оценкам, по мере снижения ключевой ставки восстановление инвестиционной активности, прежде всего сегментов промышленности и секторов, ориентированных на внутренний спрос, будет отложенным: в 3–4-м кварталах 2025 года мы ждём темпов роста, близких к нулю или слабо отрицательных по отношению: около +0,5% в 3кв25 и -0,5–1% в 4кв25 г/г. Думаю, что для оживления инвестиционной активности в частном секторе необходим возврат к ключевой ставке порядка 12%. Мы ждём достижения такого уровня уже в 2026 году».