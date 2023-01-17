Для пересечения границ России на автотранспорте потребуется резервировать дату и время

В Госдуме подготовлены поправки к закону «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», которые предусматривают предварительное резервирование даты и времени для пересечения границы РФ автотранспортом.

Документ есть в распоряжении ТАСС.

«Проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам России, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим по участкам автомобильных дорог в целях пересечения государственной границы РФ осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством РФ», — указано в документе.

Этот порядок будет включать в себя перечень документов, требуемых для резервирования, порядок контроля пересечения границы в указанное время, категории транспортных средств, которые смогут проезжать пункты контроля вне очереди. Правительство должно будет предусмотреть порядок размещения автотранспорта вдоль дороги для обеспечения возможности проезда по ней.

Отдельно поправками оговаривается, что кабмин утвердит требования к обустройству участков дорог у пунктов пропуска через границу. Речь, в частности, идет о площадках для стоянки с подъездами с твердым покрытием, освещением, урнами, бесплатными туалетами, а также техническими средствами, позволяющими зарезервировать дату и времени пересечения госграницы.