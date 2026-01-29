Для петрозаводчан, желающих бросить курить, доступны бесплатные консультации пульмонолога

Решение расстаться с вредной привычкой — большой шаг. Сделать его легче и увереннее поможет специалист.
Получить профессиональную помощь в отказе от курения могут все желающие. В поликлинике № 1 на пр. Лесной, 40 ведёт приём врач-пульмонолог Валентина Захаровна Матвейчук. Запись по телефону: 55-98-60.
Кроме того, каждую среду с 12:00 до 15:00 доктор Матвейчук проводит бесплатные консультации без записи на «Территории здоровья» в ТРК «Лотос Плаза». На приёме вы получите индивидуальные рекомендации, поддержку и ответы на все вопросы о здоровье лёгких и борьбе с никотиновой зависимостью.
Ранее мы рассказывали, что влияние курения на организм сложнее, чем считалось ранее.