Для поиска пропавшего в Белом море туриста нужны добровольцы

фото: со страницы Виктора Зузанова в VK / Госкомитет Карелии по безопасности

Третьего пропавшего байдарочника в Белом море продолжают искать. Нужна помощь судоводителей с лодками.

Местонахождение 38-летнего Виктора Зузанов из Волгограда не известно с 20 июля. Поиски идут, но требуется помощь, сообщили в поисковом отряде «Длинный берег».

— Обращаемся к жителям Кеми и Беломорска. Все так же нужны лодки и судоводители для поиска Виктора. Просим откликнутся неравнодушных к чужой беде, — говорится в сообщении.

Сегодня спасатели Кеми выходили на катере в акваторию Белого моря. Они обследовали береговую линию до мыса Полтамкорга и близлежащие острова.

Напомним, накануне нашли пропавшую Валерию Пужняк. Как рассказали родные в телеграм-канале, сделал это местный житель Евгений, который организовывал последние 4 дня поисков.

— Он искал технику для осмотра береговых линий. Также был выезд в море с местным капитаном — Юрием и участником поискового отряда «Длинный берег Михаилом. От всех вознаграждений ребята отказались.Наша семья выражает огромную благодарность ребятам. И всем поисковым группам, которые принимали участие в поисках! Спасибо, что не прошли мимо нашей семьи и помогли вернуть нам нашу Леру, — написала сестра.

В настоящее время неизвестной остается судьба Виктора Зузанова. По предварительной информации, турист при движении на плавсредстве по акватории водоема был без спасательного жилета.

Напомним, группа туристов на байдарках попала в непогоду по дороге с архипелага Кузова до Соловецких островов. Четверо туристов были найдены живыми на островах. Ещё троих объявили пропавшими. Тело одного пропавших обнаружили 23 июля. Ранее МЧС прекратило официальные поиски, но родные и добровольцы продолжали искать пропавших. Следователями СК продолжается проведение организованной доследственной проверки, по результатам которой будет дана правовая оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе установлена точная причина гибели туристов. А вы знали? У нас есть свой Телеграм