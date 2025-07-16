Для поиска пропавших в Белом море туристов нужны добровольцы

Родные пропавших в Карелии байдарочников вновь просят о помощи.

Поиски пропавших в Белом море туристов продолжаются. Напомним, с 20 июля не известно место нахождения 38-летнего Виктора Зузанова и 32-летней Валерии Пужняк.

К поискам накануне, 25 июля, присоединились близкие пропавших. Они создали телеграм-канала, где рассказывают о ходе поисковых работ. Сегодня часть добровольцев уже вышла в море. Но нужны еще лодки и рации, сообщила в телеграм-канале сестра пропавшей Валерии Пужняк.

Требуется и помощь добровольцев прочесывать береговую линию и водоем.

— Нам все еще требуются добровольцы которые готовы ездить с нами на лодках искать их, — обращаются родственники пропавших.

Напомним, 20 июля незарегистрированная тургруппа из 7 человек сплавлялась на байдарках по Белому морю. Маршрут путешественников проходил от гряды островов Кузова, расположенных на территории Карелии, к Соловецкому острову Архангельской области, однако неожиданное ухудшение погоды заставило туристов повернуть в обратную сторону.

Четыре человека на парных байдарках добрались до суши, поисками оставшихся троих продолжили заниматься спасатели. 23 июля, тело одного из них — 24-летнего Владимира Бондарева - обнаружили в районе острова Варбалуда. Судьба ещё двоих — мужчины и женщины (Виктора и Валерии) — остаётся неизвестной. 24 июля волонтеры обнаружили на побережье рюкзак Валерии. Как рассказала сестра девушки, он был в лодке, которую нашли ранее. Вероятно, его прибило к берегу. Найдены и лодки, на которых они перемещались.

Приметы Валерии Пужняк: русые волосы, карие глаза, нормального телосложения, была одета в черный комбинезон фирмы «Abranta» и бирюзовый спасательный жилет. Ранее сестра Валерии рассказала «Столице на Онего», что пропавшая тщательно подготовилась к выходу на большую воду и была хорошо экипирована. Виктор Зузанов был в желтом комбинезоне и серой кепке, рост 172 см, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Его брат Юрий предположил, что туристы пострадали по вине руководителей группы.

— Это однозначно ошибка руководителя группы. С ними были еще два человека с каким-то мощным электронным прибором. Техника предсказала, что погода будет меняться, и организаторы решили выйти раньше. Они дошли до Соловков. Остальная группа, состоявшая из 7 человек, отчалила в запланированное время, не дойдя до точки назначения километр или два. Начался сильный ветер, поднялись волны. Что было потом — неизвестно, люди спасали свои жизни, — рассказал изданию «V1.ru» родной брат пропавшего Виктора Зузанова Юрий.

Он также добавил, что 38-летний Виктор был лучше всех подготовлен к этой поездке и называл её «походом всей своей жизни».

Сейчас родные пропавших ищут их в Беломорском и Кемском районах и говорят не уедут, пока не найдут. Они просят всех, кто имеет возможность, присоединиться к поискам. Расходы они готовы взять на себя.