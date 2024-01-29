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Для получивших паспорт России предложили поднять призывной возраст до 50 лет

Новости. Общество
10:50, 02 Февраля 2024
фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

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В Госдуме предложили поднять возраст призыва до 50 лет для получивших паспорт России.

Как пишет РБК, в Государственную Думу внесли законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для мужчин, получивших российское гражданство. 

Авторы документа — депутаты Алексей Журавлев (ЛДПР), Александр Бородай («Единая Россия») и Михаил Шеремет («Единая Россия»).

Поправки предлагается внести в ч. 1 ст. 22 федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».

В настоящее время, «как показывает практика», уроженцы иностранных государств, ставшие гражданами России, уклоняются от постановки на воинский учет или «намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста» (сейчас — 30 лет) и только после этого получают российский паспорт, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа упомянули полицейский рейд, проведенный в августе 2023 года в Санкт-Петербурге. Тогда в военкоматы для постановки на воинский учет доставили около 100 выходцев из других стран, получивших российские паспорта.

Согласно статистике МВД, за январь-октябрь прошлого года гражданами России стали более 318 тысяч иностранцев — в основном выходцы из Таджикистана, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана. 








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